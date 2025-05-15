صحة كركوك تنفي انتهاء الحمى النزفية: لا يمكن التنبؤ بالإصابات

شفق نيوز/ نفت دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتهاء مرض الحمى النزفية في المحافظة، مؤكدة أن الوضع الوبائي ما يزال مستمراً، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن انتهاء مرض الحمى النزفية في محافظة كركوك غير صحيحة، والمرض ما يزال موجوداً في العراق وفي المحافظة، ولا يمكن التنبؤ بعدد الإصابات في الأيام المقبلة".

وأضاف رشيد، أن "الجهات الصحية تواصل جهودها في الرصد والمتابعة، إلا أن الوقاية تتطلب تعاون الجميع، خصوصاً في ما يتعلق بالابتعاد عن الذبح العشوائي، والالتزام بالإرشادات الوقائية".

وأشار إلى أن "صحة كركوك كانت قد سجلت منذ بداية تفشي المرض أربع حالات وفاة، اثنتان منها لموظفين، أحدهما يعمل في دائرة صحة كركوك"، لافتاً إلى أن "عدد الإصابات المؤكدة بلغ خمس حالات، تماثلت غالبيتها للشفاء بعد تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة".

ودعت الدائرة ، المواطنين وأصحاب محال القصابة ومربي الحيوانات وأصحاب المجازر إلى "اتباع التعليمات الصحية بدقة، حفاظاً على الصحة العامة"، مؤكدة أن "الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".