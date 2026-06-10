صحتا بغداد وكركوك تفتحان باب التعاقد لخريجي الطب براتب 600 ألف دينار

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

دعت دائرتا صحة بغداد الرصافة وكركوك، يوم الأربعاء، الأطباء الخريجين من الدفعة 25 إلى التعاقد براتب 600 ألف دينار على أن يتم التثبيت ضمن موازنة 2027.

وذكرت الدائرتان في بيانين وردا لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً إلى توجيهات وزارة الصحة، تعلنان عن استقبال طلبات الراغبين بالتعاقد من الأطباء الخريجين (الدفعة 25) من سكنة المحافظتين".

وأوضح البيانان أن "ذلك يكون براتب شهري مقداره 600 ألف دينار على أن يتم تثبيتهم على ملاك الوزارة ضمن موازنة عام 2027".

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة العراقية، مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة أعداد وتفاصيل خريجي كليات الطب للعام 2025، بهدف سد النقص في الملاكات الطبية داخل بعض المؤسسات الصحية.

وفي السياق أيضاً، دعا فرع نقابة الأطباء في كركوك، الأربعاء الماضي، الأطباء الاختصاصيين إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع خريجي كليات الطب المتضررين من عدم التعيين، وذلك عبر تعليق استقبال المراجعين وإغلاق العيادات الخاصة ليوم واحد.

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد صوّت في جلسته التاسعة المنعقدة، في 15 شباط/ فبراير 2026، برئاسة هيبت الحلبوسي، على التوصيات الخاصة بلجنة الأمر النيابي رقم 18 لسنة 2026.

وكان مجلس النواب قد شكّل لجنة بموجب الأمر النيابي رقم (18) لسنة 2026، لمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، في ظل تصاعد المطالبات بحسم ملف التعيينات والتسويات الوظيفية لهذه الشريحة.

وتعمل اللجنة، التي تضم عدداً من النواب، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، على دراسة أوضاع الخريجين واقتراح حلول عملية تضمن حقوقهم وتوفر الغطاء المالي لتعيينهم أو تنظيم أوضاعهم الوظيفية، على أن تُعرض توصياتها أمام مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وجاء تشكيل هذه اللجنة ضمن تحركات برلمانية لمعالجة أزمة تعيين خريجي المجموعة الطبية والصحية للسنوات الأخيرة، بعد تكرار الاحتجاجات والمطالبات بإيجاد حلول نهائية للملف.