صحة كركوك ترفع "حالة التأهب".. الاشتباه بخمس إصابات جديدة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجهات الصحية سجّلت خمس حالات يُشتبه بإصابتها بالحمى النزفية، وسط متابعة دقيقة من قبل الفرق الطبية المختصة.

وأوضح المصدر، بتصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الحالات تم رصدها في مناطق متفرقة من المحافظة، وقد جرى اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بحق المصابين، بما في ذلك عزلهم مؤقتًا لحين ظهور نتائج التحاليل المخبرية".

وأضاف أن "التحاليل والفحوصات المخبرية ستُحسم خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، وهي التي ستحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الإصابات مؤكدة أم لا"، مشيراً إلى أن "دائرة الصحة في كركوك رفعت من حالة التأهب تحسبًا لأي طارئ".

وكانت دائرة صحة كركوك سجلت وفاة منتسب بالصحة وموظفة نعمل في مختبر مستشفى كركوك وفاة مدني ورجل ستيني.

تجدر الإشارة إلى أن الحمى النزفية تُعد من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تنتقل في بعض الحالات عن طريق القراد أو من خلال ملامسة دم أو إفرازات المصابين، وتتطلب استجابة صحية سريعة للحد من انتشارها.