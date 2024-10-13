صحة كركوك ترصد ارتفاعاً بالإصابات السرطانية بين النساء

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة كركوك، يوم الأحد، عن ارتفاع في أعداد الإصابات بالأمراض السرطانية بين النساء مقارنة بالأعوام السابقة، مبينة أنها سجلت ستة آلاف إصابة خلال العام 2023.

وقالت مسؤولة شعبة تمكين المرأة في صحة كركوك، علية عباس محمد، خلال ندوة موسعة حضرتها وكالة شفق نيوز "تضامناً مع حملة شهر (أكتوبر الوردي) للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أقام قصر الثقافة والفنون في كركوك بالتعاون مع دائرة صحة كركوك شعبة شؤون المرأة وحقوق الإنسان جلسة توعوية حول سرطان الثدي".

وأضافت أن "السرطان مرض خطير يصيب كلا الجنسين لكن النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال، وبالأخص سرطان الثدي فهو يحتل المرتبة الأولى من حيث الانتشار من بين السرطانات العشرة الرئيسية، إذ وصلت نسبة الإصابة به إلى 5951 في العام 2017، أما الآن فمعدل الإصابة أخذ بالارتفاع بصورة كبيرة مما يستوجب التوسع في إقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية".

وأكدت على "ضرورة إجراء الفحص المستمر للكشف المبكر عن سرطان الثدي، إذ أن اكتشافه مبكراً سيسهم في الشفاء التام أو عدم الاستئصال الكلي للثدي والغدد المحيطة به، وبرنامج الكشف المبكر هو برنامج وطني شامل يتم خلاله تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية ذات جودة عالية ولجميع النساء من عمر 20 عاماً فأكثر".

وأشارت محمد إلى أن "مرض السرطان هو تكاثر مجموعة من الخلايا بشكل غير منتظم بحيث تنمو وتكبر لتكون كتلة تستطيع الانتقال إلى باقي الغدد اللمفاوية القريبة منها وباقي أعضاء الجسم مما يؤدي إلى الوفاة في حال الإهمال وعدم تطبيق العلاج المناسب، وتعد العوامل الوراثية والتأخر في الإنجاب والتعرض الزائد للهرمونات النسائية والغذاء غير السليم والوزن الزائد والتدخين والتلوث من الأسباب الرئيسية للإصابة بهذا المرض".

وبينت "تنقسم العوامل التي تزيد من خطر الإصابة إلى العوامل الثابتة ومنها الطمث المبكر والتأخر في بلوغ سن الأمان بالإضافة إلى نوع الجنس حيث أن كل 100 إصابة لدى النساء تقابلها حالة إصابة واحدة لدى الرجال، وكذلك العمر حيث تزداد احتمالية الإصابة مع التقدم في العمر وكذلك وجود حالات إصابة سابقة لدى العائلة أو الأقارب".

وتابعت "أما العوامل المتغيرة فتشمل الوزن الزائد وعدم الإنجاب وعدم الإرضاع وتناول حبوب الهرمونات بكثرة ولمدة طويلة، أما إرشادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي فتشمل الفحص الذاتي والسريري والشعاعي".

وأوضحت محمد "أما الأعراض التي تستوجب زيارة الطبيب فتتمثل بالانتفاخ أو ورم غير عادي في الثدي أو تحت الإبط وتغير شكل وحجم وملمس ولون الثدي وألم في الحلمة أو إفرازات غير مألوفة، خاصة إذا كانت دماً، وكذلك انقلاب الحلمة أو ظهور طفح حولها، هذه الأعراض كفيلة باتخاذ الفحوصات اللازمة والبدء برحلة علاج استثنائية للحد من انتشاره إلى باقي أجزاء الجسم".