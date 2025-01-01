صحة كركوك تحمل "كي كارد" مسؤولية تأخير رواتب موظفيها

شفق نيوز/ حملت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، شركة "كي كارد" المسؤولية الكاملة عن تأخير رواتب موظفيها لشهر كانون الأول الماضي، موضحة أن السبب الرئيسي يكمن في وجود خلل بين مصرف الرافدين والبنك المركزي الذي أدى إلى تأخير عملية دفع الرواتب.وقال مدير قسم الأمور الإدارية والمالية والقانونية، موسى رفعت عدالت، في بيان صحفي لوكالة شفق نيوز، إن "السبب الرئيس لتأخير دفع الرواتب هو خلل بين مصرف الرافدين والبنك المركزي، مما حال دون رفع الرواتب في الوقت المحدد".وأضاف: نحن في إدارة صحة كركوك نحمّل شركة "كي كارد" المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، وسوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها لضمان حقوق موظفينا".