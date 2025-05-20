صحة كركوك تحذر من "التهاون" بالإجراءات الوقائية الخاصة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ حذر مدير صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، يوم الثلاثاء، من "التهاون" في الاحترازات الخاصة بالحمى النزفية، مؤكداً أن المرض لم ينتهِ بالمحافظة.

وقال رشيد لوكالة شفق نيوز، إنه "لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية اليوم، لكن هذا لا يعني أن خطر المرض قد زال بشكل كامل من المحافظة".

وأضاف "الجهات الصحية تواصل مراقبتها للوضع الوبائي ولا يمكن التنبؤ بحدوث إصابات من عدمها في الأيام المقبلة".

ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالإرشادات الوقائية والتوعوية، وتجنب الذبح العشوائي، والاعتماد على مصادر رسمية وموثوقة في الحصول على المعلومات"، محذراً من "الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تنشرها بعض مواقع التواصل الاجتماعي".