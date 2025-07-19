صحة كربلاء: حالات التسمم حدثت جراء تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون

شفق نيوز- كربلاء

أصدرت دائرة صحة كربلاء، يوم السبت، بياناً توضيحياً بشأن حالات التسمم التي حدثت في المحافظة، فيما أكدت أنها ناتجة عن تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المُصابين بالحادث، جرى نقلهم إلى المدينة الطبية بعد تعرضهم لإشتباه حالات تسمم من جراء تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون، وتبيّن ذلك في فحوصات غازات الدم الأولوية وجهاز مراقبة الفعاليات الحيوية، وننتظر نتائج الطب العدلي للمُتوفين ليكون التشخيص نهائياً".

وأضاف البيان، أن "الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، توفي اثنان منهم، وثلاثة راقدون حاليأ في ردهة الباطنية بالجناح الخاص وحالتهم مُستقرة وسط مُتابعة دقيقة لوضعهم الصحي، واثنان غادرا المدينة الطبية على مسؤوليتهما بعد تلّقيهما الإسعافات الأولية وكامل الرعاية الطبية والصحية والعلاجية".

هذا واستنفرت الكوادر الطبية في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة كربلاء بعد وصول عشرات الحالات المصابة بالتسمم، وسط ظروف غامضة ومخاوف من تفاقم الوضع الصحي لبعض المصابين.

وقال مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم، لوكالة شفق نيوز إن المستشفى استقبل أكثر من 30 حالة تسمم خلال الساعات الست الماضية، جميعهم قادمون من منطقة الحسينية شمالي كربلاء.