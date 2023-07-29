صحة كربلاء توضح حادث تدافع "ركضة طويريج" والداخلية تعلق على خطة زيارة عاشوراء

شفق نيوز/ أكدت دائرة صحة كربلاء، يوم السبت، نجاح خطتها الصحية لزيارة العاشر من محرم، مشيرة الى تسجيل تدافع وصفته بـ"البسيط" أثناء "ركضة طويريج"، دون وقوع ضحايا.

وأعلن المتحدث باسم الدائرة، عدي السلامي، لوكالة شفق نيوز، إن "نجاح الخطة الصحية لزيارة العاشر من محرم، حيث استقبلت مؤسسات دائرة الصحة عشرات آلاف المرضى من الزائرين والمواطنين، وتم تقديم الخدمات الطبية والصحية لهم".

وأضاف السلامي "كذلك تم إجراء عشرات الآلاف من الفحوصات المختبرية المتنوعة، والآلاف من فحوصات المفراس والرنين والسونار والأشعة لمختلف مناطق الجسم، كما تم إخلاء آلاف المرضى من خلال سيارات الإسعاف المتواجدة ضمن الخطة في الأماكن المهمة وخصوصاً قرب الزحامات، فضلاً عن متابعة جميع المياه والأطعمة المقدمة للزائرين".

وكشف عن "تسجيل حوادث بسيطة خلال الزيارة وتمت السيطرة عليها، منها حصول تدافع بسيط أثناء (ركضة طويريج) في أحد الأماكن، وتمت السيطرة على الحادث دون وقوع ضحايا أو جرحى جراء هذا التدافع".

بدوره أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نجاح الخطة الخاصة بهذه المناسبة.