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صحة كربلاء تعلّق على إصابة "الخطابي" بكورونا المتحور

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-31T16:59:39+0000
صحة كربلاء تعلّق على إصابة "الخطابي" بكورونا المتحور

شفق نيوز/ أوضحت دائرة صحة كربلاء المقدسة، يوم الأحد، حقيقة إصابة المحافظ نصيف الخطابي بفيروس كورونا المتحور.

وقال المتحدث باسم الدائرة، علاء السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات التي تحدثت بشأن إصابة المحافظ الخطابي بفيروس كورونا البريطاني (السلالة المتحورة) وشفائه منه لا مصداقية لها"، لافتا إلى أن "المحافظ كبقية العراقيين أصيب بالفيروس المنتشر حاليا واكتسب الشفاء التام لاحقا".

وتابع، أن " العراق لم يسجل حتى الآن اي اصابة من النوع الثاني الخاص بكورونا البريطاني".

وبين السلامي، أن" الفيروس انتشر مؤخرا وأصاب فقط الاشخاص الذين لم يصابوا به في وقت سابق"، مضيفا ان "كربلاء لم تسجل اي اصابة جديدة لاشخاص أصيبوا بالفيروس سابقا وإنما جميع الحالات كانت لأشخاص حديثي الاصابة بكورونا".

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