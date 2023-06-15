صحة ذي قار: نتوقع أياماً سيئة بشأن الحمى النزفية والإعلام مقصر تجاه المرض

شفق نيوز/ وصفت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، الوضع الحالي الخاص بالحمى النزفية في المحافظة بأنه "سيء للغاية"، وفيما بينت أن المحافظة والبلاد تمران بـ"منعطف خطير" بعد ظهور المرض في بؤر لا يتوقع ظهوره فيها، انتقد دور وسائل الإعلام لعدم بثها التوعية المطلوبة عن المرض.

وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة حسين رياض في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد المصابين بالمرض في محافظة ذي قار بلغ 62 حالة وهو رقم مرعب للغاية"، لافتاً إلى أن "أعداد الوفيات بلغت 9 لغاية يوم أمس من الـ62 حالة".

وتابع رياض، أن "العشرات من المصابين تلقوا العلاج وغادروا المراكز الخاصة بالمرض بعد اكتسابهم مرحلة الشفاء التام"، مشيراً إلى ان" الوضع سيء للغاية بشأن المرض ومن يتحدث عن السيطرة عليه فهو واهم، حيث ان المحافظة والبلاد يمران بمنعطف خطير تجاه هذا المرض وبدأ يظهر في بؤر لا يتوقع ظهوره فيها".

وأضاف مدير قسم الصحة العامة في محافظة ذي قار، أن "دور الإعلام في التوعية بشأن هذا المرض لم يكن بالمستوى المطلوب وساهم بانتشاره بين صفوف المواطنين، لعدم بثه برامج التوعية والتحذير بشأن الحمى النزفية"، داعياً إلى "تظافر الجهود المجتمعية الحكومية للوقوف صفاً واحداً للقضاء على هذا المرض الخطير".