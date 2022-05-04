سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صحة ذي قار تقرع ناقوس الخطر بشأن الوباء الجديد القاتل بعد ارتفاع الوفيات

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-04T09:35:38+0000
صحة ذي قار تقرع ناقوس الخطر بشأن الوباء الجديد القاتل بعد ارتفاع الوفيات

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا بحصيلة مرض الحمى النزفية القاتل.

وابلغ مصدر طبي بدائرة المحافظة وكالة شفق نيوز،بأن "الفحوصات المختبرية القادمة من بغداد أثبتت إصابة شخصين بالحمى النزفية، احدهما توفي ظهر اليوم".

وأضاف، ان "أعداد الاصابات بلغت بشكل كلي 22 اصابة، منها 17 اصابة و5 متوفين"، لافتا إلى ان " التوقعات تشير لارتفاع الإصابات خلال الأيام المقبلة بشكل كبير، ما لم توضع المعالجات السريعة لهذا المرض الخطير".

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد اعلنت، في شهر نيسان/ابريل الماضي، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان.

والحمى النزفية مرض فيروسي مُعدٍ قد يهدد الحياة، ويمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ومن ثم نزيف دموي، وينتشر عند مخالطة الحيوانات المصابة به أو الحشرات، وغالباً ما ينتقل عن طريق حشرة "القراد".

وتعتبر محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أكثر مدن البلاد تضرراً من وباء، الحمى النزفية التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان.

related

قاتل صامت" يفتك بأهالي محافظة عراقية والسلطات عاجزة عن مواجهته

Date: 2021-09-25 09:56:45
قاتل صامت" يفتك بأهالي محافظة عراقية والسلطات عاجزة عن مواجهته

ذي قار تسجل اصابات جديدة بـ"الحمى النزفية"

Date: 2022-04-26 11:16:43
ذي قار تسجل اصابات جديدة بـ"الحمى النزفية"

ذي قار تقرع ناقوس الخطر.. الحمى النزفية تتفشى

Date: 2022-04-04 10:37:53
ذي قار تقرع ناقوس الخطر.. الحمى النزفية تتفشى

تسجيل إصابة جديدة بمرض "الحمى النزفية" جنوبي العراق

Date: 2021-09-20 16:13:37
تسجيل إصابة جديدة بمرض "الحمى النزفية" جنوبي العراق

مجهولون يسرقون أشهر "حسينية" في شمال ذي قار

Date: 2022-02-16 15:28:15
مجهولون يسرقون أشهر "حسينية" في شمال ذي قار

حريق كبير يلتهم معمل تدوير النفايات جنوبي ذي قار

Date: 2021-06-13 09:00:06
حريق كبير يلتهم معمل تدوير النفايات جنوبي ذي قار

محتجون غاضبون يلوحون بإغلاق مواقع نفطية "مهمة" جنوبي العراق

Date: 2022-03-06 06:18:07
محتجون غاضبون يلوحون بإغلاق مواقع نفطية "مهمة" جنوبي العراق

محتجون يقطعون طريقاً.. ومجهولون يستهدفون منزل مسؤول مستقيل بذي قار

Date: 2021-07-14 08:02:28
محتجون يقطعون طريقاً.. ومجهولون يستهدفون منزل مسؤول مستقيل بذي قار