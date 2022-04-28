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صحة ذي قار تعلن شفاء مريضة مصابة بالحمى النزفية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-28T10:18:06+0000
صحة ذي قار تعلن شفاء مريضة مصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ كشف مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور جعفر ناصر العبودي عن تماثل مريضة من اهالي الغراف للشفاء بعد أن كانت مصابة بالحمى النزفية.

وقال العبودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن تشافي المريضة جاء "بعد دخولها في ردهات العزلة لمدة (15) يوما وبعد تدهور حالتها الصحية في الفترة الاخيرة تم نقلها الى ردهة (UN)".

وأضاف أن "حالتها الصحية تكللت بالنجاح من خلال عمليات المراقبة والمتابعة من قبل الملاكات الطبية والتمريضية بعد اصابتها بنزيف داخلي في منطقة الصدر".

ودعا العبودي اهالي المحافظة الى توقي الحيطة والحذر من هذه الحالة الوبائية التي انتشرت في الفترة الاخيرة وعلى اصحاب الاغنام والمواشي معالجة الحيوانات المصابة.

وشدد على منع الجزر العشوائي من قبل الدوائر ذات العلاقة. وأكد على ان جميع المرضى الراقدين في المستشفى حالتهم الصحية مستقرة شاكراً جميع العاملين في ردهات العزل والحميات على جهودهم في شفاء المرضى المصابين بالحمى النزفية.

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