صحة ذي قار تدق ناقوس الخطر: استعدوا للحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلن قسم الصحة العامة بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة.

وذكر مدير قسم الصحة العامة بالمحافظة، حسين رياض لوكالة شفق نيوز، ان "الفحوصات الطبية أثبتت اصابة شخصين إثنين بمرض الحمى النزفية في المحافظة، فيما ننتظر ورود فحوصات من العاصمة بغداد لمشتبه بهم آخرين".

بين أن "هذه الإصابات المسجلة حصلت رغم عدم حلول موسم الصيف"، مبينا ان "هذا الامر يجعلنا امام صيف لاهب بالإصابات، التي ستحمل معها ربما الكثير من الوفيات".

وأشار رياض، إلى ان "قسم الصحة يحمل الجهات والدوائر ذات العلاقة في المحافظة مسؤولية أي انتشار للمرض، كون لم يلحظ هناك اي التزام ببنود مكافحة هذا الوباء القاتل خلال الفترة الماضية".