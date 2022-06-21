صحة ديالى تؤشر ارتفاعاً في حالات الاشتباه بـ"الكوليرا" وتحذر من "كورونا"

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الاشتباه بالاصابة بوباء "الكوليرا" الى 6 حالات، فيما وجهت نداء تحذير حيال ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وقال مدير اعلام الصحة فارس خضير العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الطبية سجلت 6 حالات اشتباه بوباء الكوليرا في مناطق بعقوبة والمقدادية وبلدروز وخانقين وجلولاء"، مشيراً إلى "نقل عينات من حالات الاشتباه الى مختبر فحص الكوليرا المركزي في بعقوبة للتأكد من العينات".

وحذر العزاوي، من "ارتفاع الاشتباه بالوباء او الإصابات بسبب استمرار شحة وتلوث المياه في مناطق واسعة من المحافظة"، داعيا السكان الى "الالتزام بالإجراءات والتحوطات الوقائية ضد الوباء".

وفي سياق متصل اطلق العزاوي نداء تحذيرياً لاهالي ديالى بعد الارتفاع الكبير باصابات فيروس كورونا والعزوف عن تعاطي اللقاحات المتاحة في المحافظة.

وانتقد العزاي، "شبه خلو مراكز التطعيم ضد كورونا رغم التحذيرات الوقائية وما شهدته إصابات كورونا في المحافظة"، مشدداً على ضرورة "تعاطي اللقاح لتفادي إصابات كورونا وتداعياتها الخطيرة التي مازالت قائمة".