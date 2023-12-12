صحة ديالى تنشر "صيادلة" في "سيطرات" مداخل المحافظة

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة ديالى اليوم الثلاثاء عن نشر فرق تفتيش طبية بينهم صيادلة في نقاط التفتيش في مداخل المحافظة لمنع دخول الادوية والمستلزمات الطبية الفاسدة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس خضير العزاوي لوكالة شفق نيوز؛ ان دائرته "نشرت فرق تفتيش طبية من المختصين والصيادلة في بعض نقاط التفتيش الرئيسية في المحافظة لمنع دخول الادوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية "، مشيرا الى ضبط اطنان من الادوية والمستلزمات خلال الأيام الماضية.

وبين العزاوي؛ ان "الادوية والمستلزمات الفاسدة تدخل المحافظة عبر منافذ غير رسمية من المناطق الشمالية وبطرق تهريب"، مؤكدا ان قوات الامن وفرق التفتيش الصحية تلاحق مهربي الادوية والمستلزمات وبتنسيق عال ومستمر مع جميع الأجهزة والجهات المختصة.