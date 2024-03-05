صحة ديالى تضبط 190 طناً من الأدوية المهربة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 190 طناً من الأدوية المهربة عبر طرق المحافظة خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال مدير إعلام الدائرة فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "تهريب الدواء في ديالى أو عبرها إلى المدن العراقية الأخرى انخفض بمعدلات غير مسبوقة تصل لقرابة 90 ‎%‎ مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة تشكيل فرق مشتركة من الرقابة الصحية والأجهزة الأمنية لمتابعة هذا الملف".

وأضاف "خلال آخر ستة أشهر تم ضبط نحو 193 طناً من الأدوية المهربة بأكثر من 40 شاحنة ضبطت على طرق المحافظة أبرزها بغداد – كركوك، وآخرها 40 طناً بشاحنتين في سيطرة (مدرع) هذا الأسبوع".

وأشار إلى أن "هناك اهتمام كبير بشأن ملف الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية والمزيفة بعدما بات تنتشر بكثرة وتهدد صحة المواطنين".