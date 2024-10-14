صحة ديالى تسجل 1155 حالة وفاة وإصابة بحوادث السير خلال شهرين

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة ديالى، يوم الإثنين، عن مصرع وإصابة 1155 شخص جراء حوادث السير في المحافظة خلال الشهرين الماضيين.

وذكر المتحدث باسم الدائرة فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، أن "المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الشهرين الماضيين آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر مصرع أكثر من 55 شخصاً وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين جراء حوادث السير في مناطق المحافظة والطرق الرئيسية والداخلية".

وأضاف "تم تقديم العلاج اللازم للمصابين وإنقاذ الكثيرين منهم من إصابات مميتة"، لافتاً إلى أن "طريق بغداد - كركوك المار بمحافظة ديالى يتصدر باقي الطرق في الحوادث المرورية".

وأشار العزاوي إلى أن "الدراجات النارية والـ(تكتك) تتسبب بحوادث كثيرة لاسيما بين الشباب والمراهقين نتيجة السير بسرعة عالية وعدم الالتزام بتدابير السلامة".