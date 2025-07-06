صحة بابل: تعاملنا مع قرابة 6 آلاف متطبر خلال عاشوراء

شفق نيوز – بابل

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، يوم الاحد، عن استقبالها قرابة 6 آلاف متطبرا، فضلا عن استقبالها مراجعين بذات العدد تقريبا.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسات الصحية تعاملت خلال يوم العاشر من محرم الحرام مع 5730 متطبرا، واستقبلت 5591 مراجعا".

وأضافت "كما تم إجراء 1740 تحليلا مختبريا، و730 فحص أشعة و290 فحص بجهاز المفراس والرنين المغناطيسي، إضافة إلى 114 تدخلا للسونار، و101 حادث".

وأكدت الدائرة "استمرار تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة ضمن خطة الطوارئ الخاصة بالشعائر الحسينية".