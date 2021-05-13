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صحة الأنبار تؤكد توفر ثلاثة أنواع من مضادات كورونا وتدعو المواطنين للقاح

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-13T12:32:30+0000
صحة الأنبار تؤكد توفر ثلاثة أنواع من مضادات كورونا وتدعو المواطنين للقاح

شفق نيوز/ كشف مدير عام صحة محافظة الانبار، خضير خلف شلال، اليوم الخميس، عن الخطة الصحية التي تم المباشرة بالعمل على ضوئها منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم، والتي تهدف لتفادي تفشي وباء كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال شلال لوكالة شفق نيوز؛ إن "دائرة صحة الأنبار باشرت بالعمل بكامل طاقتها وبجميع كوادرها لمواجهة جائحة كورونا، وذلك من خلال متابعة الفرق الصحية وأخذ المسحات اليومية من جميع المصابين والمشتبه بهم و الملامسين".

واضاف شلال، بأن "تم توجيه فرق الرعاية الصحية الأولية في الانبار، بمتابعة المصابين المحجورين في منازلهم، وتوفير كافة احتياجاتهم، من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى".

وبين شلال، أنه "فيما يخص اللقاحات المضادة لكورونا فقد تم إفتتاح 59 منفذ لتلقي اللقاح في المراكز الصحية المنتشرة في عموم أقضية ونواحي المحافظة، وهناك إقبال كبير من قبل السكان لتلقي اللقاح".

وأكد شلال، "توفر ثلاث أنواع من اللقاحات بمحافظة الأنبار وهي الأمريكي والبريطاني والصيني، وجميعها فعالة وأمينة ومن مناشئ عالمية رصينة معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية".

وطالب شلال من جميع المواطنين "الإبتعاد عن الجهلة والمتخلفين الذين يتكلمون ضد اللقاحات، كون اي شخص يدخل في تفاصيل هذه اللقاحات وكيفية صناعتها وآلية عملها بشكل علمي فلن يبقى بقلبه اي خوف منها".

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