صحة الأنبار توضح ملابسات الإعلان المفاجئ عن حظر التجول

شفق نيوز/ أوضح مدير عام صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال، يوم الخميس، الأسباب التي تقف وراء تطبيق حظر التجول الشامل والمفاجئ الذي شمل كافة مدن وقرى المحافظة.

وقال شلال لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ الأنبار لم يمدد ساعات حظر التجوال، إنما قال بأن هناك نقاشاً لتقليص ساعات حظر التجوال، ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن إطلاقا".

وأكد "حظر التجوال في الانبار يبدأ من الساعة الثامنة من مساء كل اليوم إلى فجر اليوم التالي، باستثناء أيام الخميس والجمعة والسبت التي تشهد حظراً شاملاً، كونها أيام للعديد من المناسبات والتجمعات، وهذا بقرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية".

وتابع شلال، أن "القرار هذا سيتم تطبيقه بشكل أسبوعي من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى الخامسة من فجر يوم الأحد".

وبشأن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأنبار، أشار شلال، إلى أن "الإصابات ازدادت في كل محافظات البلاد، والسبب هو عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من كورونا، والمتمثلة بارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين والتباعد الجسدي وعدم إقامة الحفلات ومجالس العزاء، والانبار اقل المحافظات التزاما بهذه الإجراءات، لذا ازدادت الإصابات".

واردف بالقول "اللقاحات التي وصلت محافظة الانبار هي ثلاثة، الصيني والبريطاني والأميركي، وكان هناك تخوف من قبل المواطنين من تلقي اللقاح بسبب الشائعات التي أطلقها الجهلة الذين لا يملكون من العلم شيئا، حيث يخرجوا على شاشات التليفزيون والمواقع الإلكترونية وهم يدعون العلم ويتحدثون بما هو مخالف للحقائق، ولكن الحقيقة هي أن اللقاحات أمينة ومن مناشئ عالمية وليس هناك داعي للخوف منها".

وبين شلال، أن "هناك إقبالا قويا جدا وبكثافة على لقاح فايزر الأميركي، وكل أسبوع تصل الانبار وجبة جديدة من اللقاح، كون وزارة الصحة زادت عدد الجرعات من خلال العقد الذي تم مع فايزر إلى ستة ملايين جرعة، وأعتقد بأنه سيتم زيادتها في قادم الأيام، والعمل على تلقيح سكان الانبار جار على قدم وساق، من خلال 59 منفذا واثنين رئيسيين لتوزيع اللقاح في الفلوجة والرمادي".

ونوه بأن "هذه اللقاحات لم تحد من ارتفاع عدد الإصابات بين المواطنين، ونحن بحاجة إلى المناعة المجتمعية، اي يجب على 80% من المجتمع ان يأخذ اللقاح، ويجب على كل فرد أخذ جرعتين، وبعدها بأسبوعين يمكن أن يطمئن المواطن".