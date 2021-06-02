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صحة الأنبار توضح حقيقة تسجيل وفيات وإصابات بـ"الفطر الاسود"

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-02T11:34:35+0000
صحة الأنبار توضح حقيقة تسجيل وفيات وإصابات بـ"الفطر الاسود"

شفق نيوز/ أوضحت دائرة صحة محافظة الانبار، يوم الاربعاء، حقيقة الانباء المتداولة حول تسجيل وفيات وإصابات بمرض "الفطر الأسود.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدائرة أنس قيس العاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة الانبار تنفي خبرا تناقلته بعض الصفحات من على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده ((تسجيل حالة وفاة ثانية بمرض الفطر الأسود بمحافظة الانبار وتسجيل ثلاث حالات اشتباه اخرى بالمرض ))"، مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل اي حالة اصابة في المحافظة بالفطر الاسود".

ودعا العاني الى "أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وهي اعلام دائرة صحة الانبار"، مبينا أن "تداول مثل هكذا اخبار يثير الذعر بين صفوف المواطنين.

واكد المتحدث باسم صحة الانبار على "الالتزام التام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على ارواح المواطنين من هذا المرض الخطير"، مشيرا الى ان "الاسراع الى منافذ التلقيح المنتشرة في عموم اقضية المحافظة هو الحل الوحيد للخلاص من خطر هذا الفيروس".

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