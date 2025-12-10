صحة الأنبار تنفي تسجيل 92 إصابة بالإيدز وتحذّر من مروّجي الشائعات

شفق نيوز- الأنبار

نفى مدير إعلام صحة الأنبار، محمد القيسي، يوم الأربعاء، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل 92 حالة إصابة بمرض الإيدز في قضاء الفلوجة، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة إطلاقاً.

وقال القيسي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء المتداولة تندرج ضمن الشائعات التي تهدف إلى إثارة الهلع بين المواطنين، لذلك يجب استقاء المعلومات الصحية من الجهات الرسمية حصراً وعدم الانجرار خلف المنشورات المضللة".

وأضاف أن "دائرة صحة الأنبار ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشخص أو الجهة التي تروّج لمثل هذه الادعاءات، وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العراقية".

وأكد القيسي أن الوضع الصحي في المحافظة "مستقر"، مشيراً إلى أن "جميع الحالات المرضية تتابع ضمن السياقات المعتمدة، ولا وجود لأي تسجيلات غير طبيعية كما يُشاع".

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين أنباء عن تسجيل 92 إصابة بمرض الإيدز في مدينة الفلوجة.