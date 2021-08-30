صحة الأنبار تنجح بخفض معدل الإصابات بكورونا

شفق نيوز/ أكد مدير قسم الصحة العامة في مديرية صحة الانبار، محمد صباح، يوم الاثنين، انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا نتيجة إجراءات تم اتخاذها بهذا الصدد، محذرا في الوقت نفسه من أن الخطر ما زال قائماً.

وقال صباح لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ان تم رفض طلب الحكومة المحلية بتطبيق حظر التجوال الصحي في المحافظة، من قبل إحدى الجهات، عملنا على تدارك الموقف من خلال بث الرسائل الصحية بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية في الانبار".

واشار الى أن "هذا ما اثمر عن انخفاض معدلات الاصابة، لكن يبقى الخطر قائماً، ونخشى التعرض لموجات اخرى في حال التزام المواطنين بتلقي اللقاح وتطبيق الاجراءات الوقائية".

واضاف "منذ بدء الجائحة ولغاية الان، تم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها لجنة الصحة والسلامة الوطنية، وتطبيقها بمستوى عالٍ، منها غلق قاعات المناسبات ومنع التجمعات قدر المستطاع".

وأردف بالقول "تم العمل على حث المواطنين لتلقي اللقاحات المضادة لكورونا، رغم التحديات التي واجهتنا بسبب الحاجة الي كميات اكبر من اللقاحات، ومع ان وزارة الصحة وفرت عدداً منها، الا اننا ما نزال بحاجة الى اعداد اكثر لتنفيذ حملات تلقيح اوسع".

وبين صباح "قاربنا الوصول الى 70 الف مواطن ملقح بالجرعتين، و150 الف ممن تلقوا الجرعة الاولى، وما تزال هناك اعداداً كبيرة من المتخوفين من تلقي اللقاح، ونحن بحاجة الى توفير الكثير من الموالد اللوجستية التي من شأنها المساعدة على التصدي للوباء".

جدير بالذكر ان مديرية صحة الأنبار، قد وجهت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بتطبيق قرار يمنع موظفي الدوائر الصحية في المحافظة والمراجعين، من الدخول إلى المؤسسات الحكومية دون بطاقة التلقيح أو الفحص الطبي السالب.