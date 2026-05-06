صحة الأنبار تمنع بيع مشروبات الطاقة للأطفال

أعلنت دائرة صحة الأنبار، يوم الأربعاء، توجيهات جديدة تقضي بمنع بيع مشروبات الطاقة للأطفال، بالتزامن مع إطلاق حملات توعوية للحد من مخاطرها الصحية.

وذكرت الدائرة، في تعميم موجه إلى المؤسسات الصحية ووحدات التغذية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن استهلاك مشروبات الطاقة شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بين الأطفال واليافعين، ما استدعى اتخاذ إجراءات للحد من انتشارها.

وأضافت أن التوجيهات تضمنت تكثيف الحملات التوعوية في المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال والمجمعات السكنية، لبيان الأضرار الصحية المرتبطة بهذه المشروبات.

وأشارت إلى أن مخاطر مشروبات الطاقة تشمل اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن تأثيراتها على النوم والتركيز والنمو.

ودعت صحة الأنبار إلى التنسيق مع الجهات الرقابية لتنفيذ إجراءات تمنع بيع مشروبات الطاقة للأطفال، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوك الغذائي السليم بين مختلف فئات المجتمع.