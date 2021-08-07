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صحة الأنبار تدق ناقوس الخطر بعد امتلاء ردهات عزل مصابي كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-07T05:26:06+0000
صحة الأنبار تدق ناقوس الخطر بعد امتلاء ردهات عزل مصابي كورونا

شفق نيوز / أعلنت دائرة صحة الأنبار، يوم السبت، امتلاء أغلب ردهات عزل مصابي كورونا من الحالات الشديدة، والتي تحتاج لعناية مركزة، فيما أرجعت الأسباب إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الموقف الوبائي بالمحافظة بات أكثر خطورة، ولاسيما مع زيادة أعداد الإصابات وحالات الرقود في المستشفيات، والتي لم تسجل مثيلاتها منذ بدء الجائحة، فضلا على امتلاء أغلب ردهات العزل في المؤسسات الصحية بالمصابين بمرض كورونا للحالات الشديدة والتي تحتاج عناية مركزة".

وأضافت أن "خير مثال على ذلك، هو امتلاء ردهات العزل في مستشفى الفلوجة التعليمي، حيث تم  نقل عدد من مرضى كورونا من مستشفى الفلوجة التعليمي الى مستشفى الشفاء في الرمادي، وهذا كله بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية".

ودعت دائرة صحة الأنبار، في بيانها إلى جميع المواطنين، إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الأنبار، وتجنب التجمعات وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات، والابتعاد عن التزاور بين الأسر وتجنب المصافحة والتقبيل، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة، ومراجعة المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاح".

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