صحة النجف تكشف تفاصيل وفاة امرأة في إحدى المستشفيات

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة النجف، يوم الاثنين، تفاصيل وفاة امرأة ثلاثينية "بصورة مفاجئة" بعد إجراء عملية قيصرية لها، في مستشفى الزهراء التعليمي بالمحافظة.

وقال مدير اعلام الدائرة، سالم الحميداوي، لوكالة شفق نيوز "بخصوص حالة الوفاة التي حصلت في مستشفى الزهراء التعليمي بمحافظة النجف، والتي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المرأة (33 عاماً) جاءت إلى المستشفى المذكور في الساعة الثالثة صباح هذا اليوم، وبعد اجراء الفحوصات والسونار تبين أنها تحتاج إلى عملية قيصرية، بحسب ما أعلمتنا به ادارة المستشفى".

وبين أنه "بناء على ذلك، تم اجراء العملية للمريضة في الساعة السادسة والنصف تقريبا، وبعد اتمام العملية تم اخلاؤها إلى الردهة، التي توفيت فيها بصورة مفاجئة".

وتابع، أن "جثمان المريضة أُحيل إلى الطب العدلي لبيان سبب الوفاة، وبحسب المعلومات الاولية فإن سبب الوفاة في الظاهر يعود إلى أن المريضة كانت تعاني من خثرة رئوية".

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده "وفاة امرأة عشرينية في مستشفى الزهراء التعليمي في صالة العمليات والسبب خطأ طبي".

ويرى مراقبون أن الأخطاء الطبية تتكرر باستمرار في العراق، والتي تنتهي احيانا بفقدان المريض لحياته، بسبب جرعات زائدة من التخدير أو نتيجة سوء التشخيص، ولا تقتصر نتائج هذه الأخطاء على الموت فحسب، فكثير من الضحايا تعرضوا لعاهات مستديمة كالعمى أو الشلل، ما دفع بعض العراقيين للجوء إلى السفر خارجا نحو الهند وتركيا والأردن وغيرها، بحثا عن السلامة وهربا من هذا المصير المأساوي.