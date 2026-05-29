صحة النجف تكشف تفاصيل حالات التسمم بـ"المندي"

شفق نيوز- النجف

كشف مدير إعلام مديرية صحة النجف ماهر ياسر العبودي، يوم الجمعة عن تفاصيل جديدة حول حالات التسمم التي أصيب بها عدد من المواطنين جراء تناول وجبة "مندي" في أحد مطاعم المحافظة.

وقال العبودي لوكالة شفق نيوز إن "عدد المصابين 4 في مستشفى الصدر بينهم طفلان، و6 حالات وصلت إلى مستشفى الزهراء، بحسب مسؤول الرقابة الصحية، وحسب المسجلين بالاستمارة الطبية في المستشفيات".

وأضاف أن "الفرق الصحية بدأت بأخذ نماذج طبية من الحالات التي تعرضت للتسمم بحسب الاستمارة الطبية في المستشفيات، وسحب عينات من المطعم، وإذا تم التطابق في النتائج سيتم غلق المطعم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبه، ومن حق العوائل المتضررة رفع شكوى ضد المطعم".

وكان مصدر محلي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بتسجيل 19 إصابة بحالة تسمم، نتيجة أكلة "مندي" في أحد المطاعم الشعبية ضمن محافظة النجف.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المصابين جرى نقلهم إلى المشافي الصحية في النجف.

وأوضح أن "فرقة من الرقابة الصحية والأجهزة الأمنية أغلقت المطعم، ويخضع مسؤولوه حالياً للتحقيق".