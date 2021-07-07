صحة النجف تعلنها: المستشفيات لم تعد تتسع لمصابي كورونا

شفق نيوز / أكد مدير عام صحة النجف، الدكتور رضوان الكندي، يوم الأربعاء، أن مستشفيات المحافظة لم تعد تتسع لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وذكر الكندي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أعداد الإصابات كثيرة جدا ومنها نسبة كبيرة ذات خطورة عالية وأن طوارئ المستشفيات ومستشفى الشهيد حسن الحاتمي التخصصي للأمراض الانتقالية لم تعد تتسع للحالات المرضية".

وأضاف أن "حالات العزل المنزلي وهي كثير جدا وكل هذا يؤكد أن الفيروس خطير ويتفشى بسرعة"، داعياً إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وعدم ارتياد الأماكن المزدحمة".

وبشان الحصول على اللقاحات، أشار الكندي، إلى أن اللقاحات متاحة ومتوفرة مجانا ومن خلال ٣٠ منفذاً صحياً موزعة على جميع الرقعة الجغرافية للمحافظة، وبثلاثة أنواع".

ونوه إلى أن "أخذ اللقاحات يقلل من شدة الإصابة ويمنع الوفيات، وكل شعوب العالم المتقدمة تلقت اللقاحات وبدأت تعود لممارسة حياتها الطبيعية رويدا رويدا".

وخلص الكندي إلى القول "لقد فقدنا الكثير من الأحبة ونسأل الله أن لا نفقد آخرين، وهذا لا يكون إلا بوضع أيديكم بأيدينا وتقبلوا وافر التقدير والاحترام".

وكانت دائرة صحة النجف، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما حذرت في الوقت نفسه من تفشٍ غير مسبوق لفيروس كورونا بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق اليوم الاربعاء، تسجيل مختبراتها 8777 اصابة جديدة، و5522 حالة شفاء، اضافة الى 37 حالة وفاة، كانت حصة محافظة النجف منها 442 اصابة وحالتي وفاة.