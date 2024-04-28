صحة النجف تدخل الإنذار بسبب العواصف الترابية

شفق نيوز/ دخلت صحة النجف، مساء اليوم السبت، حالة الإنذار في مستشفياتها بعد توقعات بأن تضرب العواصف الترابية مناطق المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مديرها العام عبدالله محمد الغزالي أصدر توجيها إلى كافة المؤسسات الصحية في محافظة النجف ومديري المستشفيات كافة، موضحة أن الأجواء الان تنذر بغبار وجو ترابي مما يؤدي إلى زيادة حالات الاختناق.

وتضمن التوجيه، بحسب البيان، بمتابعة ردهات الطوارئ وتواجد الأطباء المقيمين الاقدمين والاختصاص وتوفير الأدوية الضرورية لمرضى الربو توفير الأوكسجين والتبخير وتقديم المساعدة الكاملة لأبناء المدينة.

ومساء اليوم ضرت عواصف ترابية عددا من المدن العراقية جنوبي البلاد، اشتدت في محافظتي ذي قار والمثنى.