صحة النجف تحذر السكان: الوضع لا يحتمل أكثر

شفق نيوز/ حذرت مديرية صحة النجف، السبت، سكان المحافظة من أن الوضع لا يحتمل أكثر مع تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا بينها الكثير من الحالات الخطرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "سجلنا ونسجل ارقاما عالية في الاصابات، ومنها عدد كبير من الاصابات الخطيرة وبين فئات لم تسجل لديها اصابات سابقا"،

وأضافت أن "استمرار تسجيل هذه الاعداد يعني ان المؤسسات الصحية لن تكون قادرة على استيعابها، لذلك نناشدكم بما عرفتم به من غيرة وحمية وتضحية ان تلتزموا بالاجراءات الصحية".

وتابعت بالقول، إن "الافضل ان تلزموا بيوتكم لحين السيطرة على الوباء والحد من انتشاره، وبذلك نحافظ على اهلنا وناسنا صغارنا وكبارنا".

وأكدت المديرية بالقول، إن "الوضع لايحتمل اكثر من هذا، ونأمل من الجميع تفهما اكثر وتعاونا اكبر".