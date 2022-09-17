صحة الرصافة تعلن تقديم خدماتها لأكثر من 100 ألف زائر في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، عن تقديم الخدمات الصحية والطبية لأكثر من 107 آلاف زائر من خلال المفارز الطبية التابعة لها في بغداد وكربلاء.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة علاء المحمداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صحة الرصافة نشرت أكثر من 20 مفرزة طبية في جانب الرصافة من بغداد لتقديم الخدمات الصحية للزائرين فضلا عن إرسال اكبر بعثة طبية إلى محافظة كربلاء للإسناد طبي وتقديم الخدمة الصحية للزائرين".

وأضاف أن "المفارز الطبية قدمت خلال زيارة الأربعين الخدمات الطبية والصحية لنحو (107,877 ) زائرا في بغداد وكربلاء"، مشيرا الى ان "المفارز الطبية في بغداد استقبلت (14,100) مراجع طالب للخدمات الصحية، فيما قدمت البعثة الطبية في كربلاء الخدمات الصحية لنحو (93,777) زائراً في وقت نقلت عجلات الإسعاف 63 حالة مرضية الى المستشفيات".

وأشاد المحمداوي بـ"حجم الجهود العظيمة التي قدمتها كوادر صحة الرصافة للزائرين"، مثمنا "تلك الجهود لإنجاح خطة الرصافة للزيارة الأربعينية".