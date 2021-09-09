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صحة الديوانية تعلق على تسجيل إصابة بـ"الجمرة الخبيثة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-09T18:51:43+0000
صحة الديوانية تعلق على تسجيل إصابة بـ"الجمرة الخبيثة"

شفق نيوز/ نفت دائرة صحة الديوانية، يوم الخميس، تسجيل أي إصابة بمرض الجمرة الخبيثة".

وقال مدير الصحة العامة في الديوانية، الدكتور مكي بريبل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "جميع المراكز والمؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة الديوانية لم تسجل اي اصابة بالجمرة الخبيثة".

واشار الى "عدم تصديق ما يُنشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتأكد من المعلومة قبل تصديقها او اعادة نشرها".

ودعا بريبل "جميع المواطنين الذين لديهم معلومات بخصوص اصابة او الاشتباه بالاصابة بالجمرة الخبيثة الى مراجعة اقرب مؤسسة صحية وابلاغ الجهات الصحية المعنية".

وكانت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً عن تسجيل إصابة بمرض الجمرة الخبيثة في محافظة الديوانية.

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