صحة البصرة تغلق 24 مختبراً وصيدلية وعيادة مخالفة للضوابط

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الخميس، عن غلق ومصادرة أجهزة عدداً من الصيدليات والمختبرات والعيادات الطبية لمخالفتها الضوابط.

وقال مدير قسم التفتيش في الدائرة، غزوان فيصل طه، لوكالة شفق نيوز، إن "صحة البصرة أطلقت حملتها منذ أيام ومستمرة بها حتى بعد شهر رمضان، وأسفرت عن غلق 12 صيدلية وستة مختبرات وست عيادات وهمية، بالإضافة إلى مصادرة أجهز سونار غير مرخصة، والمحاسبة على التسعيرة الدوائية المحددة من قبل الوزارة أو النقابات".

وتابع طه، أن "الغلق تم بحضور القوات الأمنية ومديرية الجريمة المنظمة"، مبيناً أن "العقوبات تنوعت بين غلق نهائي وفوري أو غلق لشهرين أو أسبوعين، وكذلك الاعتقال أو الإحالة إلى لجان انضباط أو إلى القضاء ومصادرة الأجهزة المستخدمة بشكل غير قانوني أو مصرح به".

وأضاف أن "اللجنة تتعامل مع مراكز التجميل بطرق خاصة ومختلفة فهنالك مراكز وعيادات مرخصة من وزارة الصحة والمخالفات فيها بسيطة تتم معالجتها بإجراءات آنية، أما مشكلتنا الحقيقية فهي مع العيادات المخصصة للأسنان والتي تُستخدم للتجميل من قبل أشخاص لا يملكون رخصة عمل، وهؤلاء نتعامل معهم بمصادرة الأجهزة والإحالة إلى القضاء".