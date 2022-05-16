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صحة الانبار تنفي تسجيل وفيات لأطفال في مخيمات النازحين بسبب العاصفة الترابية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-16T11:20:05+0000
صحة الانبار تنفي تسجيل وفيات لأطفال في مخيمات النازحين بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز/ نفت دائرة صحة الأنبار، يوم الاثنين، تسجيل حالات وفاة داخل مخيمات النزوح، نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت في المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدائرة، انس العاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بعض المواقع نشرت خبراً مفاده حدوث حالات وفاة لأطفال من اهالي ناحية جرف الصخر الموجودين في مخيمات النازحين التابعة لقضاء العامرية بالانبار جراء العاصفة الترابية".

وأكد أن "دائرة صحة الانبار تنفي حدوث اي حالة وفاة في جميع المخيمات التابعة لقطاع الفارس العربي (مخيمات عامرية الصمود)، وكان هناك زيارة تفقدية لمدير القطاع احمد ادهام لتلك المخيمات، وتم توفير عددا من سيارات الاسعاف لنقل اي حالة تحتاج الى دخول المستشفى مع توفير فرقة صحية مرابطة داخل كل مخيم".

واشار الى ان "مستشفيات المحافظة استقبلت ٥٤٥ حالة وتم اجراء اللازم لهم وجميعهم غادروا المستشفيات وهم بصحة جيدة".

واجتاحت العراق عاصفة ترابية كثيفة ادت الى حجب الرؤية وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس وبعض مؤسسات الدولة والمحافظات.

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