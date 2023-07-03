أصحاب شركات الصيرفة يطالبون بتعديل سياسة البنك المركزي العراقي في مزاد العملة (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أصحاب شركات الصيرفة في بغداد، يوم الاثنين، احتجاجاً على سياسة البنك المركزي العراقي الخاصة ببيع الدولار في المزاد اليومي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أصحاب شركات الصيرفة تجمعوا أمام مبنى البنك المركزي وسط العاصمة بغداد، مطالبين باستقرار سعر صرف الدولار، وعدم حصر بيعه للمسافرين لكون ذلك يسهم بتهريب العملة الصعبة خارج العراق.

ودعا المتظاهرين أيضاً إلى بتطبيق القانون رقم 56 لسنة 2004 الذي يمنح البنك المركزي الصلاحية الحصرية للرقابة والتفتيش على مؤسساته المالية.