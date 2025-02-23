أصحاب سيارات حمل صغيرة يقطعون طريق كركوك أربيل احتجاجاً على "آلية الجمرك"

شفق نيوز/ أقدم سائقو سيارات الحمل الصغيرة في كركوك، يوم الأحد، على قطع رئيس بين المحافظة وأربيل، احتجاجاً على منع دخولهم إلى كركوك، شريطة دفع الجمرك في سيطرة الموصل.

وقال عباس موسى، صاحب سيارة حمل صغيرة لوكالة شفق نيوز "قمنا بقطع الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل قرب نقطة تفتيش منطقة دارمان ضمن ناحية التون كوبري (45 كم شمالي كركوك)، حيث أن قرار مجلس الوزراء، حدد أن تكون الجمارك عند نقاط التفتيش المحددة في محافظة نينوى، وهي الشاحنات الكبيرة ونحن سيارات صغيرة يمكن لنا دفع الرسوم في أي منفذ جمركي في مداخل كركوك ولكن تفاجئنا بمنعنا من الدخول".

وطالب بـ"فتح منفذ للجمارك في طريق أربيل وكركوك حتى يقوم باستيفاء الرسوم وتسهيل دخول السيارات الصغيرة إلى كركوك دون عناء الذهاب إلى الموصل".

وقال متظاهر آخر، ويدعى حسن خالد لوكالة شفق نيوز، أن "التظاهرة سببها هو مطابقة السيارات الحمل الصغيرة مع الشاحنات الكبيرة، حيث يتم دفع الأجور في سيطرة سد الموصل في نينوى، لكن نحن ننقل كميات صغيرة، ويمكن وضع وافتتاح منفذ في نقاط تفتيش يتم من خلالها دفع الرسوم، وعند هذا يكون العمل سهلاً على السائقين ويسير بسرعة أكبر".

وتابع أن "جهات أمنية تمنع دخول سياراتنا إلى كركوك بسبب عدم وجود منفذ للجمارك، ونحن نحمل مواداً مرخصة من قبل المعامل ونريد تسهيل دخولنا إلى المحافظة أو فتح مكتب للجمارك على طريق كركوك أربيل".