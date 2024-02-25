أصحاب "تاهوات وتريلات" ينافسون الفقراء على رواتب الرعاية الاجتماعية في نينوى

شفق نيوز/ كشف مدير قسم الرعاية الإجتماعية في نينوى، محمد كمال عبد الله، يوم الأحد، عن استبعاد أصحاب عجلات تاهو وتريلات كانوا قد قدموا على رواتب الرعاية الاجتماعية.

وقال عبد الله في تصريح لوكالة شفق نيوز: إن "قسم الرعاية الاجتماعية للرجال في نينوى استبعد اعداداً من المتقدمين على رواتب الرعاية الاجتماعية في نينوى يمتلكون تاهوات وتريلات وأملاك اخرى بعد تدقيقها من قبل لجان مختصة"، مبيناً أن "أصحاب هذه العجلات والاملاك تقدموا بمعاملاتهم للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، إلا أنه بعد التدقيق تم حصر أملاكهم وجرى استبعادهم".

واوضح ان "بعض اصحاب المركبات الحديثة يجري اكتشافهم أيضا عن طريق كابون التزود بالوقود خصوصاً تلك العجلات التي تحمل لوحات تسجيل اقليم كوردستان وتعود لاهالي الموصل، لكن تم كشفهم بعد تقديمهم على كابون التزود بالوقود إذ لا يحق الحصول على هذا الكابون إلا لصاحب العجلة الشرعي".

وتعمل المنتوجات النفطية في نينوى بنظام البطاقة الالكترونية او ما يعرف بـ(الكابون) وذلك من أجل الحد من عملية التهريب.