أصحاب النوادي الليلية ومراكز المساج يتظاهرون في بغداد: لا تقطعوا رزقنا

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أصحاب النوادي الليلية ومراكز المساج، يوم الأحد، أمام هيئة السياحة بالعاصمة بغداد، للمطالبة بإعادة فتح هذه الأماكن.

وقال أحد أصحاب النوادي، لوكالة شفق نيوز: "نتظاهر اليوم للمطالبة، بإعادة النظر بقرار إغلاق محالهم التي تمثل مصدر رزقنا".

واضاف أن "النوادي هي مرافق سياحية لا تؤثر على الشوارع كونها محصورة في مكان محدد"، مطالبا هيئة السياحة بإعادة فتحها اسوة بدول الجوار.

وأثار قرار غلق النوادي الليلية في بغداد، حالة من الجدل مؤخرًا بين مؤيد ورافض للقرار.