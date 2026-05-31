أصحاب "المُعلّاة" في البصرة يتظاهرون ضد رسوم "تنزيل الموديل"

شفق نيوز- البصرة

تظاهر عدد من أصحاب السيارات المعلّاة أمام مبنى الحكومة المحلية في محافظة البصرة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإلغاء ما وصفوه بالرسوم الإضافية المفروضة عليهم والمتعلقة بإجراءات تنزيل الموديل.

ويقصد بـ"السيارات المُعلاّة" في العراق هي المركبات التي دخلت البلاد بشكل "غير أصولي" أو تم التلاعب بسنة صنعها لتسجيلها، حيث تمتلك أوراقاً تشير إلى موديل أحدث من موديلها الحقيقي.

وقال ممثل التظاهرة، مهدي خشان، لوكالة شفق نيوز، إن "أصحاب السيارات سبق أن سددوا جميع الرسوم الكمركية المستحقة على مركباتهم بمبالغ تراوحت بين 7 ملايين و9 ملايين و500 ألف دينار لكل سيارة، ويمتلكون وصولات وسنويات رسمية تثبت إكمال الإجراءات القانونية وبراءة ذمتهم المالية".

وأضاف خشان: "إننا تفاجأنا بمطالبتهم بدفع 10 ملايين دينار إضافية عن كل مركبة تحت عنوان (تنزيل الموديل)، وهذا الإجراء يشكل عبئاً مالياً كبيراً علينا ويؤدي إلى تحميلنا مبالغ جديدة بعد استيفاء الرسوم السابقة".

ودعا المحتجون، الجهات الحكومية والرقابية إلى "مراجعة القرار وإيجاد حلول منصفة"، مطالبين باعتماد الوصولات الرسمية التي بحوزتهم وإلغاء ما وصفوه بـ"الاستيفاء المزدوج للرسوم".