أصحاب الشاحنات يقطعون طريق كركوك السليمانية ويتسببون بتكدس العجلات

شفق نيوز/ قُطع صباح يوم الأحد، الطريق الرئيسي بين كركوك والسليمانية، مما تسبب بتجمع المئات من اصحاب السيارات الصغيرة والشاحنات على طول الطريق.

وقال سوران محمود (أحد سالكي الطريق) لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق الرئيسي اغلق بشكل تام بين كركوك والسليمانية بسبب قيام أصحاب الشاحنات بقطع الطريق ووضع سياراتهم على طول الطريق مما تسبب بغلق تام للطريق ذهابا وإيابا".

وتابع أن "الطريق عند سيطرة جمين شمال كركوك مغلق بشكل تام منذ حوالي ساعتين وتجمع المئات من اصحاب السيارات على جانبي الطريق في محاولة للمرور ".

وأكد أن" قوة امينة حضرت للموقع في محاولة لإبعاد الشاحنات عن الطريق الرئيسي لاعادة فتح الطريق لمرور السيارات الصغيرة والاستماع لمطالب سواق الشاحنات".

ولفت إلى أن الطريق فتح جزئيا لمرور السيارات الصغيرة واعادة الحركة الطبيعية للطريق الدولي الرابط بين كركوك والسليمانية عند سيطرة جيمن وهي نقطية رئيسية للدخول والحروج بين كركوك والسليمانية".

وفي السياق قال شاهد عيان ثان للوكالة إن تجمع الشاحنات كان بسبب تأخر العديد منهم في موقع الفحص والوزن في مدخل سيطرة جمين حيث تقع في موقع (الكرفانات) وهناك مشكلات فنية في عملية الفحص تسبب بتأخر حركة سائقي الشاحنات حيث تحتاج لساعات لإتمام فحص ووزن سيارة واحدة، الأمر الذي ولد رفضاً من أصحاب الشاحنات وقاموا بقطع الطريق الرئيسي".