صبي ينتحر شنقاً حزناً على "جدته" في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الأربعاء، بإقدام صبي على الانتحار شنقاً حزناً على "جدته" التي فارقت الحياة قبل فترة قريبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الصبي يبلغ من العمر 15 عاماً وقام بالانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله الواقع بقضاء الكوفة وسط محافظة النجف".

وبين أن "الصبي أقدم على الانتحار حزناً على جدته التي توفيت قبل عدة اسابيع، حيث أبلغ ذويه بأنه يرغب في الدخول إلى غرفة جدته شوقاً إلى مكانها، حيث دخل وانتحر داخل الغرفة".