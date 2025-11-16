صبي يفقد حياته بصعقة كهربائية سببتها أمطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

لقي صبي مصرعه، يوم الأحد، جراء تعرّضه لصعقة كهربائية، بالقرب من شارع العسل في منطقة البلديات شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الصبي، حتى الآن لم يتم التعرف على هويته، تعرّض للصعقة أثناء هطول الأمطار".

وأضاف أن القوات الأمنية الموجودة في المنطقة أقدمت على نقله بشكل عاجل إلى إحدى المستشفيات القريبة.

وكانت محافظات عدة تعرضت لموجة أمطار عزيرة، بدأت فجر يوم أمس، ما أدى إلى غرق الكثير من الطرقات، مع بطئ في شبكات تصريف المياه نظراً للكميات الكبيرة من الأمطار التي هطلت.