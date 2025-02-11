صباح بغداد يشهد محاولتي انتحار لشخصين ذبحاً وحرقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بتسجيل محاولتي انتحار فاشلتين في منطقتين متفرقتين، وسط وجنوب العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 2001، حاول الانتحار بمحاولة ذبح نفسه بواسطة آلة حادة داخل منزله ضمن منطقة الباب المعظم وسط بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "الشاب، وحسب المعلومات الأولية، يعاني من مشاكل عائلية، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".

في حين أشار المصدر إلى أن "شخصاً آخر من مواليد 1995، حاول الانتحار عن طريق حرق نفسه، مستخدماً مادة النفط، داخل منزله ضمن منطقة التجاوز في معسكر الرشيد".

وبين المصدر أن "المعلومات الواردة تشير إلى أن الشخص يعاني من مشاكل عائلية، وتم كذلك نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته لا تخلو من الخطورة".