صباح السبت.. توجه أكثر من 650 ألف طالب لأداء الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية

شفق نيوز/ يتوجه صباح غد السبت، مئات الآلاف من طلبة السادس الاعدادي بجميع فروعه لاداء الامتحانات الوزارية.

وذكر المكتب الاعلامي في وزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بعث رسائل الإطمئنان إلى أكثر من (650) ألف طالب وطالبة يستعدون لأداء الإمتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية يوم غد السبت 8 حزيران الحالي.

وأشار البيان إلى أن "الوزير أوصى الطلبة بالابتعاد عن متابعة الصفحات الوهمية والابتزاز الكاذب وشائعات تسريب الاسئلة، فهي مؤمنة بالكامل ومجهودكم الدراسي محفوظ بأيد أمينة لا يمكن المساس به مطلقا،حاثا إياهم على الجد والاجتهاد وجعل هذا الماراثون الحيوي نقطة التحول والانطلاق نحو غد مشرق".

واوضح ان "الجبوري عقد عدة اجتماعات للوقوف على أبرز احتياجات المديريات العامة ومتابعة توفير المستلزمات اللوجستية الضرورية داخل المراكز الإمتحانية بدعم لا محدود من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء للقطاع التربوي"، مشيرا إلى تجهيز (4192) مركزا امتحانيا لاحتضان الطلبة في جميع محافظات العراق.