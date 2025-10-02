صباح الجمعة.. بغداد على موعد مع "إطلاقات مدفعية"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، عن تنفيذها صباح يوم غد الجمعة، عملية رمي 21 إطلاقة مدفعية بمناسبة اليوم الوطني.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمناسبة اليوم الوطني العراقي، ستقوم مديرية المدفعية في وزارة الدفاع برمي 21 اطلاقة مدفع من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة، ولغاية الساعة التاسعة".

وأضافت "وذلك بالاضافة الى مشاركة عدد من الطائرات العراقية التي ستجول بسماء عاصمتنا الحبيبة، ابتهاجاً بالمناسبة وانطلاقا للفعاليات التي تجسد فخرنا بانتمائنا الوطني، وتعكس استعداد مؤسسات الدولة العسكرية للإحتفاء بالسيادة والوحدة والاستقلال".

ويُحتفل العراق في 3 تشرين الأول من كل عام بـ"اليوم الوطني"، وهو تاريخ انضمام العراق إلى عصبة الأمم عام 1932، ما يُعتبر لحظة فارقة في تاريخ البلاد، حيث نال اعترافاً دولياً كاملاً كدولة ذات سيادة بعد انتهاء الانتداب البريطاني.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في 23 أيلول 2025، الوزارات والمحافظات كافة بإعلان مظاهر الاحتفال باليوم الوطني العراقي، الذي يُصادف الثالث من تشرين الأول من كل عام.

وتضمنت التوجيهات الحكومية رفع العلم العراقي في الأماكن العامة وتنفيذ فعاليات احتفالية ثقافية واجتماعية، وفقاً لما حددته اللجنة المعنية التي شُكّلت بتوجيه من رئيس الوزراء في 18 أيلول 2025.

كما تقرر إقامة فعاليات خاصة باليوم الوطني داخل العراق وخارجه، تأكيداً على رمزية المناسبة الوطنية في تعزيز الهوية الوطنية والوحدة بين أبناء الشعب العراقي.