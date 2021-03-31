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صالح يصادق على قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من الصحة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-31T11:29:53+0000
صالح يصادق على قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من الصحة بكورونا

شفق نيوز/ صادق رئيس الجمهورية برهم صالح،  يوم الأربعاء، على قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.

وأكد  صالح، خلال توقيعه، على القانون، أن المصادقة تأتي تثميناً وتقديراً للجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها الكوادر الصحية والطبية لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة من آثار وباء كورونا،  ولضمان الحياة الكريمة لذويهم وتأمين حصولهم على الحقوق التقاعدية.   

وجاءت مصادقة صالح بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليه في المجلس.

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