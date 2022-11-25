صاعقة وحادث سير يوديان بحياة شخصين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع مدني ومنتسب في الشرطة بحادثين منفصلين في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "منتسباً في قسم جرائم شرطة الخالص لقي مصرعه بعد اختراق عجلة مسرعة لنقطة تفتيش متنقلة على طريق بعقوبة - الخالص شمال شرق قضاء بعقوبة".

وبين المصدر أن "سبب الحادث هو عدم انتباه سائق العجلة لوجود نقطة تفتيش واختراقه للنقطة ودهس المنتسب".

واضاف، أن "قوات الأمن نقلت الجثة إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث".

وفي حادث منفصل، لقي شاب مصرعه جراء صعقة رعدية في اطراف ناحية العظيم شمال بعقوبة، بحسب المصدر نفسه. وذكر المصدر أن "الحادث وقع خلال تواجد الشاب في مزرعته في قرية(القلعة) شمالي ناحية العظيم 70 كم شمال بعقوبة".

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه في ديالى بعد مصرع شاب آخر بصعقة رعدية في أطراف قضاء الخالص في وقت سابق من اليوم الجمعة.