صاعقة رعدية تأتي على 80 دونما من محصول الحنطة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، يوم السبت، أن صاعقة رعدية ضربت مساحات زراعية وتسبب عنها احتراق 80 دونما جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "صاعقة رعدية ضربت مزارع الحنطة قرب قرية العراعرة التابعة لناحية الرياض (45 كم جنوب غربي كركوك)، الاولى تقدر مساحتها. لستين دونم تعود للمزارع صدام كرو والثانية تعود للمزارع اركان نوري مطر وتقدر مساحتها بنحو عشرين دونماً".

وأضاف إن "السبب للحريق هوصواعق رعدية تم إخماد الحريق من قبل مفارز الدفاع المدني وأهالي القرية".