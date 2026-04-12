صاعقة رعدية تقطع الطاقة الكهربائية عن سد الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في نينوى، مساء اليوم الأحد، بانقطاع التيار الكهربائي عن مرفقات سد الموصل بعد أن ضربت صاعقة رعدية إحدى المحولات الكهربائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصاعقة تسببت بخروج محولة كهربائية عن الخدمة ما أثر على نحو أربع محطات توليد داخل السد، إلا أن فرق الصيانة والخدمة باشرت أعمالها بشكل فوري لإصلاح الأضرار.

وأضاف أن الجهود الفنية أسفرت عن إعادة تشغيل ثلاث محطات حتى الآن، واستعادة ما يقارب 90% من الطاقة الكهربائية، فيما تتواصل الأعمال لإعادة المحطة المتبقية إلى الخدمة بشكل كامل.