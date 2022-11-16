صاعقة رعدية "تحرق" منتسباً أمنياً والعثور على كويتي فاقداً للوعي جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الأربعاء، بتعرض أحد عناصر الشرطة لصاعقة رعدية أثناء أداء الواجب، فيما عثرت القوات الامنية في محافظة المثنى على وافد كويتي الجنسية فاقداً للوعي في بادية السماوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "منتسباً في الشرطة لصاعقة رعدية، أثناء تواجده في الواجب بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وبين أن "الصاعقة أدت إلى حروق في جسم المنتسب وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج واعادة نبضه قلبه بشكل طبيعي وحالياً هو تحت العناية الطبية".

من جانب آخر، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الامنية عثرت على مواطن كويتي الجنسية فاقداً للوعي أثناء قيادته عجلته في بادية السماوة قرب الحدود الإدارية لمحافظة ذي قار".

واوضح ان "المواطن الكويتي تعرض لنزيف حاد أدى لفقدانه الوعي جراء تعرضه لضربة على الرأس، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى لتلقي العلاج"، موضحا ان "حالته مستقرة في الوقت الحالي".

واشار إلى ان "هناك اهتماماً عالي المستوى بصحة المواطن الكويتي، حيث تدخلت سفارة بلاده للاطمئنان على صحته".